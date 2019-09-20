Шевченко — о драке: Виртанен убежал от меня. Может, ему будет стыдно

Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:0).



«Меня кто-то бил на пятаке в спину, по затылку. Я встал, увидел его, предложил подраться, но он убежал. Я уже снял перчатки, мне уже что делать? Пошёл до конца. Ещё и Демченко после драки подъехал и ударил меня блином. Странно, что было удаление. Неприятный эпизод получился.



Победили, молодцы, ребята. Конечно, подвёл чуть-чуть команду. Удалили сразу же, может, это и импульс какой-то придало… Со своей стороны извиняюсь перед парнями, а с тем, с кем сцепился, может, ему будет стыдно», — сказал Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.