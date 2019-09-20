«Колорадо» готов платить Рантанену более $ 8 млн в год

«Колорадо Эвеланш» продолжает переговоры с нападающим Микко Рантаненом, который находится в статусе ограниченно свободного агента.



По информации The Athletic, «лавины» хотят подписать с финским форвардом контракт на шесть-восемь лет с годовой зарплатой в диапазоне от $ 8,4 до $ 8,75 млн. В настоящий момент Рантанен тренируется в Швейцарии в составе «Берна». Ранее туда приехал форвард «Виннипег Джетс» Патрик Лайне, также не договорившийся о новом соглашении с командой.



В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 22-летний Рантанен набрал 87 (31+56) очков в 74 играх регулярного чемпионата при показателе полезности «+13» и 54 минутах штрафного времени. Финский форвард проводил на площадке около 21 минуты за игру. В 12 матчах плей-офф на его счету 14 (6+8) баллов.

Рантанен будет тренироваться с швейцарским «Берном». Там уже тренируется Лайне