«Витязь» одержал шестую победу подряд, отыгравшись с 0:2 в матче с «Локомотивом»

«Локомотив» принимал «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
«Железнодорожники» вышли вперёд на 16-й минуте после точного броска Антона Ландера. Во втором периоде преимущество команды Крэйга Мактавиша укрепил Павел Кудрявцев. Гости проявили характер и смогли забросить две шайбы ещё до сирены об окончании второго игрового отрезка. Сначала Миро Аалтонен реализовал большинство, а через полторы минуты отличился Якуб Ержабек. В начале третьего периода Святослав Гребенщиков вывел «Витязь» вперёд.
23 сентября «Локомотив» примет в Ярославле «Йокерит», а «Витязь» 22-го числа сыграет в Санкт-Петербурге со СКА.
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 20 сентября 2019
-
21:38
-
21:22
-
21:05
-
20:32
-
20:22
-
20:20
-
20:00
-
19:57
-
19:54
-
19:52
-
19:46
-
19:32
-
19:18
-
19:13
-
19:08
-
19:06
-
19:01
-
18:57
-
18:42
-
18:13
-
18:01
-
17:49
-
17:46
-
17:18
-
17:01
-
16:52
-
16:23
-
16:18
-
15:41
-
15:36
-
15:33
-
15:06
-
14:55
-
14:35
-
14:11