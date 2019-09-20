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«Витязь» одержал шестую победу подряд, отыгравшись с 0:2 в матче с «Локомотивом»

«Витязь» одержал шестую победу подряд, отыгравшись с 0:2 в матче с «Локомотивом»
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» принимал «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Железнодорожники» вышли вперёд на 16-й минуте после точного броска Антона Ландера. Во втором периоде преимущество команды Крэйга Мактавиша укрепил Павел Кудрявцев. Гости проявили характер и смогли забросить две шайбы ещё до сирены об окончании второго игрового отрезка. Сначала Миро Аалтонен реализовал большинство, а через полторы минуты отличился Якуб Ержабек. В начале третьего периода Святослав Гребенщиков вывел «Витязь» вперёд.

23 сентября «Локомотив» примет в Ярославле «Йокерит», а «Витязь» 22-го числа сыграет в Санкт-Петербурге со СКА.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 сентября 2019, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
Витязь
Московская область
1:0 Ландер (Санников, Ратти) – 15:24' (5x5)   2:0 Кудрявцев (Ильенко, Свитов) – 22:46' (5x5)   2:1 Аалтонен (Няттинен, Сёмин) – 35:34' (5x3)   2:2 Ержабек (Евсеенков, Сёмин) – 37:00' (5x5)   2:3 Гребенщиков (Пыленков, Аалтонен) – 41:30' (5x5)
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