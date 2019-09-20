«Витязь» одержал шестую победу подряд, отыгравшись с 0:2 в матче с «Локомотивом»

«Локомотив» принимал «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



«Железнодорожники» вышли вперёд на 16-й минуте после точного броска Антона Ландера. Во втором периоде преимущество команды Крэйга Мактавиша укрепил Павел Кудрявцев. Гости проявили характер и смогли забросить две шайбы ещё до сирены об окончании второго игрового отрезка. Сначала Миро Аалтонен реализовал большинство, а через полторы минуты отличился Якуб Ержабек. В начале третьего периода Святослав Гребенщиков вывел «Витязь» вперёд.



23 сентября «Локомотив» примет в Ярославле «Йокерит», а «Витязь» 22-го числа сыграет в Санкт-Петербурге со СКА.

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.