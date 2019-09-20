Стало известно, с какими партнёрами по звену Бурдасов сыграет с «Калгари»

Нападающий Антон Бурдасов, заключивший просмотровый контракт с «Эдмонтон Ойлерз», примет участие в предсезонном матче с «Калгари Флэймз». Встреча состоится в ночь с 20 на 21 сентября мск.
Как сообщает в своём «твиттере» журналист Марк Спектор, россиянин выйдет на лёд в одном звене с Райаном Ньюджент-Хопкинсом и Сэмом Ганье.
В прошедшем сезоне 28-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того, он заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».
На протяжении лета российский нападающий пытался трудоустроиться в Национальной хоккейной лиге, однако предложений о полноценном контракте так и не поступило.
- 20 сентября 2019
-
21:38
-
21:22
-
21:05
-
20:32
-
20:22
-
20:20
-
20:00
-
19:57
-
19:54
-
19:52
-
19:46
-
19:32
-
19:18
-
19:13
-
19:08
-
19:06
-
19:01
-
18:57
-
18:42
-
18:13
-
18:01
-
17:49
-
17:46
-
17:18
-
17:01
-
16:52
-
16:23
-
16:18
-
15:41
-
15:36
-
15:33
-
15:06
-
14:55
-
14:35
-
14:11