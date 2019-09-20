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Стало известно, с какими партнёрами по звену Бурдасов сыграет с «Калгари»

Стало известно, с какими партнёрами по звену Бурдасов сыграет с «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Антон Бурдасов, заключивший просмотровый контракт с «Эдмонтон Ойлерз», примет участие в предсезонном матче с «Калгари Флэймз». Встреча состоится в ночь с 20 на 21 сентября мск.

Как сообщает в своём «твиттере» журналист Марк Спектор, россиянин выйдет на лёд в одном звене с Райаном Ньюджент-Хопкинсом и Сэмом Ганье.

В прошедшем сезоне 28-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того, он заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».

На протяжении лета российский нападающий пытался трудоустроиться в Национальной хоккейной лиге, однако предложений о полноценном контракте так и не поступило.

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