Мактавиш — о матче с «Витязем»: пока это лучшая командная игра «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Крэйг Мактавиш поделился мнением о матче с «Витязем» (2:3).
«Первый период сыграли хорошо, но удаления во втором всё перевернули и мы вернулись в раздевалку при счёте 2:2. В третьем периоде пропустили быстрый гол, пытались вернуться в игру, но не смогли пробить вратаря. Это неприятное поражение, но, наверное, это пока лучшая наша командная игра за всё время.
Не думаю, что у нас слишком много удалений, мы не лидируем в этом показателе. Ландер такой игрок, который всегда заведён, и в той ситуации он не справился с эмоциями — получил удаление. Иногда такое происходит. Не считаю, что на этом стоит заострять внимание.
Думаю, в формате «5 на 3» первые 30 секунд мы играли неплохо, потом не удалось вывести шайбу, Сёмин сильно бросил, и сопернику удалось забить. Потом вчетвером играли в целом неплохо, однако пропустили гол с острого угла.
Пока непонятно, что с Черепановым. Ему нужно сделать снимки и МРТ, тогда ситуация прояснится», — передаёт слова Мактавиша корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.
- 20 сентября 2019
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