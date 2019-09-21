Савицкис: не жалею о подписании Жердева. Риск всегда стоит денег

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис заявил, что не жалеет о неудачном подписании контракта с российским нападающим Николаем Жердевым.

«Я бы не хотел комментировать все события вокруг Николая. Но думаю, что риск — хорошее дело. Поэтому не надо жалеть — надо рисковать. И давать людям шанс — снова и снова.

Потеряли ли деньги на расторжении контракта? А что делать? Риск всегда стоит денег. Так что не жалею о подписании Жердева», — приводят слова Савицкиса «Известия».

В ходе выступления за рижскую команду игрок набрал 5 (3+2) очков в 13 матчах при показателе полезности «-5».

34-летний хоккеист является двукратным чемпионом мира (2009, 2012) и чемпионом мира 2003 года среди молодёжных команд.