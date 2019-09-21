Савицкис: не жалею о подписании Жердева. Риск всегда стоит денег
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис заявил, что не жалеет о неудачном подписании контракта с российским нападающим Николаем Жердевым.
«Я бы не хотел комментировать все события вокруг Николая. Но думаю, что риск — хорошее дело. Поэтому не надо жалеть — надо рисковать. И давать людям шанс — снова и снова.
Потеряли ли деньги на расторжении контракта? А что делать? Риск всегда стоит денег. Так что не жалею о подписании Жердева», — приводят слова Савицкиса «Известия».
В ходе выступления за рижскую команду игрок набрал 5 (3+2) очков в 13 матчах при показателе полезности «-5».
34-летний хоккеист является двукратным чемпионом мира (2009, 2012) и чемпионом мира 2003 года среди молодёжных команд.
Николай Жердев набрал первое очко за «Рязань»
- 21 сентября 2019
-
02:57
-
00:53
-
00:20
-
00:00
- 20 сентября 2019
-
23:30
-
23:18
-
23:00
-
22:39
-
22:18
-
22:09
-
22:03
-
21:38
-
21:22
-
21:05
-
20:32
-
20:22
-
20:20
-
20:00
-
19:57
-
19:54
-
19:52
-
19:46
-
19:32
-
19:18
-
19:13
-
19:08
-
19:06
-
19:01
-
18:57
-
18:42
-
18:13
-
18:01
-
17:49
-
17:46
-
17:18
Партнерский контент