Яшкин: «Динамо» всю игру против СКА каталось за шайбой и пыталось её отобрать

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин поделился впечатлениями от домашнего матча с петербургским СКА (0:2).

«Был ли шанс спасти матч после того, как соперник повёл в счёте? Всегда есть шанс. Просто надо бросать и работать на ворота. А мы постоянно катаемся по углам, потом шайбу теряем и возвращаемся назад, иногда даже не заходя в чужую зону. Надо стараться наносить больше бросков и играть там, где голы, а не по углам.

«Динамо» ни в одном из матчей нынешнего сезона не забило первым? Не знаю. Сложно сказать. Наверное, не настраиваемся правильно. Если бы мы знали причины, сразу изменили ситуацию. Поэтому затрудняюсь ответить.

Ощущалась ли сильная разница в классе между СКА и предыдущими командами, против которых выходил на лёд? Да я так не думаю. Все команды работают, пытаются играть как можно более качественно. Может быть, у них система чуть получше и мастерства больше. В принципе мы всю игру против них катались за шайбой и пытались её отобрать. Думаю, это единственная разница», — приводят слова Яшкина «Известия».