Шайба Наместникова и пас Бучневича не спасли «Рейнджерс» от поражения «Дэвилз»
Команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз» провели выставочную игру в рамках подготовки к грядущему сезону, который стартует 2 октября.
Матч закончился со счётом 4:2 в пользу «дьяволов». В составе проигравших одну из шайб забросил российский форвард Владислав Наместников. Ему ассистировал соотечественник Павел Бучневич. У победителей по 2 (1+1) очка набрали Джек Хьюз и Тэйлор Холл. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин участия в матче не принимал, так как ранее получил небольшую травму.
Напомним, что летом ходили слухи о возможном уходе Наместникова и Бучневича из «Рейнджерс», но после некоторых раздумий руководство нью-йоркского клуба решило всё же оставить россиян в команде.
«Рейнджерс» могут обменять Наместникова и Бучневича
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