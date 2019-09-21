Берюбе: иногда Костин теряет контроль и делает не то, что нужно

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился мнением об игре нападающего Клима Костина в предсезонном матче с «Виннипег Джетс» (4:3).



Российский форвард забросил шайбу, отдал две результативные передачи и заработал шесть минут штрафа.



«Он мог бы избежать такого количества удалений. Бывают моменты, когда Костин теряет контроль. Делает не то, что нужно, понимаете? Он должен просто играть в хоккей», — приводит слова Берюбе St.Louis Post-Dispatch.



20-летний Костин был выбран «Сент-Луисом» под 31-м номером в первом раунде драфта-2017. Россиянин еще не провёл ни одного официального матча за клуб в НХЛ.



В минувшем сезоне «Сент-Луис Блюз» стал обладателем Кубка Стэнли. В финале Кубка Стэнли «Сент-Луис» обыграл «Бостон Брюинз» со счётом 4-3. Этот успех стал первым для «блюзменов», вступивших в НХЛ в 1967 году.