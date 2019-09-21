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Ведущий форвард «Йокерита» Йенсен пропустит остаток года

Ведущий форвард «Йокерита» Йенсен пропустит остаток года
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Йокерита» Никлас Йенсен не поможет команде в течение ближайших месяцев.

Как сообщает пресс-служба финского клуба в «Твиттере», 26-летний нападающий перенёс операцию и выбыл из строя на четыре месяца. Таким образом, датчанин не примет участия в матчах Континентальной хоккейной лиги до конца нынешнего года.

В нынешнем сезоне нападающий провёл шесть матчей в регулярном чемпионате. На его счету четыре заброшенные шайбы и три результативные передачи при показателе полезности «+3» и четырёх минутах штрафного времени.

Йенсен занимает первое место в команде по количеству заброшенных шайб в сезоне, а также делит лидерство по числу набранных очков.

Сегодня, 21 сентября, «Йокерит» проведёт выездной матч с минским «Динамо». Начало — в 17:10 мск.

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