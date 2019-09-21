«Салават» переиграл «Нефтехимик» и одержал третью победу в четырёх матчах

«Салават Юлаев» принимал в Уфе «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Первые два периода завершились без заброшенных шайб, а счёт в матче был открыт на второй минуте третьего периода. Линус Умарк поразил ворота «Нефтехимика» и вывел свою команду вперёд. Спустя две с половиной минуты Максим Майоров укрепил преимущество уфимского клуба. Голкипер хозяев Юха Метсола оформил шат-аут.



«Салават Юлаев» одержал третью победу в последних четырёх матчах, а «Нефтехимик» потерпел четвёртое поражение подряд. 24 сентября уфимская команда проведёт выездной матч со «Спартаком», а нижнекамский клуб 23-го числа сыграет с «Трактором» в Челябинске.