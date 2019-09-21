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«Салават» переиграл «Нефтехимик» и одержал третью победу в четырёх матчах

«Салават» переиграл «Нефтехимик» и одержал третью победу в четырёх матчах
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» принимал в Уфе «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первые два периода завершились без заброшенных шайб, а счёт в матче был открыт на второй минуте третьего периода. Линус Умарк поразил ворота «Нефтехимика» и вывел свою команду вперёд. Спустя две с половиной минуты Максим Майоров укрепил преимущество уфимского клуба. Голкипер хозяев Юха Метсола оформил шат-аут.

«Салават Юлаев» одержал третью победу в последних четырёх матчах, а «Нефтехимик» потерпел четвёртое поражение подряд. 24 сентября уфимская команда проведёт выездной матч со «Спартаком», а нижнекамский клуб 23-го числа сыграет с «Трактором» в Челябинске.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2019, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Умарк (Майоров, Сошников) – 41:42' (5x5)   2:0 Майоров (Сергеев, Кадейкин) – 44:01' (5x5)
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