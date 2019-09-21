Цулыгин: «Салават» не свалился на индивидуальную игру, держался плана
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:0).
«Два периода игра была кость в кость. Хоть мы и имели какое-то превосходство по владению шайбой и игре в зоне, но при этом это не переходило в голы — на последнем рубеже хорошо играл Барулин. «Нефтехимик» бился здорово, и хорошо, что смогли вырвать и перетерпели. Не свалившись на индивидуальную игру, держались своего плана, додавили в третьем периоде и выиграли этот матч. Отдельное спасибо болельщикам, особенно в третьем периоде нам была нужна поддержка трибун, которая нам помогла сегодня победить», — приводит слова специалиста официальный сайт «Салавата Юлаева».
«Салават» переиграл «Нефтехимик» и одержал третью победу в четырёх матчах
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