«Йокерит» в сезоне-2019/20: пять поражений и 25 пропущенных шайб в семи играх

Минское «Динамо» на домашней площадке одержало победу с разгромным счётом 5:0 над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Подопечные Лаури Марьямяки потерпели третье поражение подряд. Всего в семи матчах чемпионата финский клуб одержал только две победы и занимает предпоследнее место в Западной конференции. «Йокерит» забросил 21 шайбу и пропустил 25.



Первые 20 минут игры «Йокерита» и «Динамо» прошли без заброшенных шайб. Во втором периоде подопечные Крэйга Вудкрофта сумели добиться уверенного преимущества, забив три гола усилиями Кирилла Готовца, Теэму Пулккинена и Андрея Костицына. На 42-й минуте Никита Феоктистов увеличил разницу в счёте до четырёх шайб. Точку в матче поставил Пулккинен, оформивший дубль. Сухой матч оформил голкипер Юнас Энрот.

Минское «Динамо» разгромило «Йокерит», забросив пять шайб