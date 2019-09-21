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С. Зубов: пацаны должны понимать ответственность, когда играют в овертайме

С. Зубов: пацаны должны понимать ответственность, когда играют в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов поделился впечатлениями от проигранного матча с «Адмиралом» (1:2 ОТ).

«Сложно оценить игру в овертайме. Надеешься на какие-то сочетания… Здесь пацаны должны понимать ответственность, когда они выходят на лёд. В целом напряжённая игра. Где-то можно было решать и в большинстве, и при игре «пять на пять». Впереди у нас четыре дня выходных. Будем разбираться, будем работать и улучшать нашу игру.

Пока не могу сказать, можно ли рассчитывать, что мы увидим на льду Щитова, Хлопотова и Калетника в следующие две недели. Елизаров уже выведен из списка травмированных, готовится. Думаю, что мы попробуем его или в следующей игре, или уже на выезде. Думаю, скоро будет играть», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.

ХК «Сочи» уступил «Адмиралу» в овертайме
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