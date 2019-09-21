Болельщики минского «Динамо» спели «Аргентина — Ямайка — 5:0»

Минское «Динамо» на домашней площадке одержало победу с разгромным счетом в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с финским «Йокеритом», встреча завершилась со счётом 5:0. «Зубры» выиграли третий матч подряд, «Йокерит» потерпел третье подряд поражение.
Болельщики минского «Динамо» отметили победу исполнением известной песни группы «Чайф» «Аргентина — Ямайка — 5:0»
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Первые 20 минут прошли без заброшенных шайб. Во втором периоде подопечные Крэйга Вудкрофта сумели добиться уверенного преимущества, забив три гола усилиями Кирилла Готовца, Теэму Пулккинена и Андрея Костицына. На 42-й минуте Никита Феоктистов увеличил разницу в счёте до четырёх шайб. Точку в матче поставил Пулккинен, оформивший дубль. Сухой матч оформил голкипер Юнас Энрот.
- 21 сентября 2019
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