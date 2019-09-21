Светлов: очень доволен первым матчем Красоткина, парень отыграл хорошо

Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Сергей Светлов поделился впечатлениями от выигранного матча с хоккейным клубом «Сочи» (2:1 ОТ). Подопечные Сергея Светлова выиграли второй матч из пяти последних.



«В целом игра была интересная, напряжённая. Дошла до овертайма. Обе команды неплохо играли, создавали хорошие моменты. Оба вратаря сегодня удачно сыграли. Мы забили в овертайме. Очень приятно, что выиграли.



Подумаем, будет ли Красоткин защищать ворота в ближайших матчах. Я уже отметил, что оба вратаря отлично сыграли. Очень доволен первым матчем Антона после травмы. Парень хорошо сыграл», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.



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ХК «Сочи» уступил «Адмиралу» в овертайме