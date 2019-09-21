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Крикунов: «Динамо» нахватало удалений. Одно, второе, три подряд. Это чересчур

Крикунов: «Динамо» нахватало удалений. Одно, второе, три подряд. Это чересчур
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от выигранного матча с рижским «Динамо» (2:0). Тренер выразил недовольство игровой дисциплиной подопечных и рассказал о травме Ивана Игумнова.

«Ну мы тут сразу нахватали удалений. Одно, второе, потом три подряд. Чересчур это. Молодцы, ребята, что выстояли. Особо острых моментов там и не было. Хорошо, что в конце второго периода сумели забить. Долго ждали, терпели, но в итоге забили и довели игру до конца.

Думаю, с Игумновым всё нормально. А что касается результата начала сезона, то хотелось бы лучше. Но что имеем, то имеем. Будем работать дальше», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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