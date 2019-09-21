Защитнику «Салавата» Лисовцу сломали нос жёстким силовым приёмом

Защитнику уфимского «Салавата Юлаева» Евгению Лисовцу сломали нос в матче с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:0). Хоккеист «Салавата» получил травму в результате силового приёма со стороны нападающего нижнекамцев Тимура Хафизова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Первые два периода завершились без заброшенных шайб, а счёт в матче был открыт на второй минуте третьего периода — Линус Умарк поразил ворота «Нефтехимика» и вывел свою команду вперёд. Спустя две с половиной минуты Максим Майоров укрепил преимущество уфимского клуба. Голкипер хозяев Юха Метсола оформил шат-аут.
«Салават Юлаев» одержал третью победу в последних четырёх матчах, а «Нефтехимик» потерпел четвёртое поражение подряд. 24 сентября уфимская команда проведёт выездной матч со «Спартаком», а нижнекамский клуб 23-го числа сыграет с «Трактором» в Челябинске.
- 21 сентября 2019
-
21:32
-
21:04
-
21:00
-
20:50
-
20:41
-
20:37
-
20:31
-
20:29
-
20:25
-
20:19
-
20:11
-
20:03
-
19:57
-
19:38
-
19:28
-
19:25
-
19:23
-
19:18
-
19:05
-
18:52
-
18:38
-
18:31
-
18:21
-
18:06
-
17:49
-
17:43
-
17:35
-
17:32
-
17:28
-
16:43
-
16:41
-
16:37
-
16:14
-
15:48
-
15:45