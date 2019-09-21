Защитнику «Салавата» Лисовцу сломали нос жёстким силовым приёмом

Защитнику уфимского «Салавата Юлаева» Евгению Лисовцу сломали нос в матче с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:0). Хоккеист «Салавата» получил травму в результате силового приёма со стороны нападающего нижнекамцев Тимура Хафизова.

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Первые два периода завершились без заброшенных шайб, а счёт в матче был открыт на второй минуте третьего периода — Линус Умарк поразил ворота «Нефтехимика» и вывел свою команду вперёд. Спустя две с половиной минуты Максим Майоров укрепил преимущество уфимского клуба. Голкипер хозяев Юха Метсола оформил шат-аут.

«Салават Юлаев» одержал третью победу в последних четырёх матчах, а «Нефтехимик» потерпел четвёртое поражение подряд. 24 сентября уфимская команда проведёт выездной матч со «Спартаком», а нижнекамский клуб 23-го числа сыграет с «Трактором» в Челябинске.