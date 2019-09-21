Ожиганов — о победной серии: как только задумаешься, сразу получишь по ушам

Защитник «Ак Барса» Игорь Ожиганов после победы над «Металлургом» (2:1) рассказал, как решить проблему большого количества удалений.
«Тяжёлая игра была, было много меньшинства – выстояли, спецбригады не пропустили. Матч получился боевым, слава богу, что выиграли. Что делать с таким количество удалений? Всему нужно своё время, наверное. Это из-за большого желания – никто не хочет получать удаления. Кто-то, может, перегорел, кто-то где-то ошибся. Моё удаление, возможно, было спорным, но сейчас что говорить. Подвёл команду.
У нас много новых людей в команде, нужно время. И сочетания новые есть, и новая система. Москва не сразу строилась. Думаю, у нас отличная команда, мы будем прибавлять от игры к игре. И всё будет хорошо, без удалений, прибавим в качестве игры. Надеюсь, к нужному времени, к плей-офф, мы прибавим.
Шесть побед подряд? У меня в «Сибири» была серия – мы, кажется, 14 выиграли, и в ЦСКА была серия. Как только начинаешь об этом задумываться, сразу получаешь по ушам. Поэтому надо выходить и играть, выполнять установку, а так, как бог даст, так и будет», — цитирует Ожиганова официальный сайт «Ак Барса».
- 21 сентября 2019
-
21:32
-
21:04
-
21:00
-
20:50
-
20:41
-
20:37
-
20:31
-
20:29
-
20:25
-
20:19
-
20:11
-
20:03
-
19:57
-
19:38
-
19:28
-
19:25
-
19:23
-
19:18
-
19:05
-
18:52
-
18:38
-
18:31
-
18:21
-
18:06
-
17:49
-
17:43
-
17:35
-
17:32
-
17:28
-
16:43
-
16:41
-
16:37
-
16:14
-
15:48
-
15:45