Ожиганов — о победной серии: как только задумаешься, сразу получишь по ушам

Защитник «Ак Барса» Игорь Ожиганов после победы над «Металлургом» (2:1) рассказал, как решить проблему большого количества удалений.



«Тяжёлая игра была, было много меньшинства – выстояли, спецбригады не пропустили. Матч получился боевым, слава богу, что выиграли. Что делать с таким количество удалений? Всему нужно своё время, наверное. Это из-за большого желания – никто не хочет получать удаления. Кто-то, может, перегорел, кто-то где-то ошибся. Моё удаление, возможно, было спорным, но сейчас что говорить. Подвёл команду.



У нас много новых людей в команде, нужно время. И сочетания новые есть, и новая система. Москва не сразу строилась. Думаю, у нас отличная команда, мы будем прибавлять от игры к игре. И всё будет хорошо, без удалений, прибавим в качестве игры. Надеюсь, к нужному времени, к плей-офф, мы прибавим.



Шесть побед подряд? У меня в «Сибири» была серия – мы, кажется, 14 выиграли, и в ЦСКА была серия. Как только начинаешь об этом задумываться, сразу получаешь по ушам. Поэтому надо выходить и играть, выполнять установку, а так, как бог даст, так и будет», — цитирует Ожиганова официальный сайт «Ак Барса».

«Ак Барс» одолел «Металлург», одержав шестую победу подряд