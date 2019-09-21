Красоткин: я потерял игровой тонус, переволновался на старте

Голкипер «Адмирала» Антон Красоткин поделился впечатлениями от выигранного матча с хоккейным клубом «Сочи» (2:1 ОТ).



«Вначале было тяжеловато после травмы, давно не играл. Потом вкатился, думаю, сыграли достойно. Игра была напряженная и очень важная для нас, предыдущие две встречи проиграли. Необходимо было выигрывать. Спасибо ребятам, они сегодня много на себя бросков поймали, подстраховывали меня. Эта наша общая, командная победа.



Сухая серия с того сезона? Не думал об этой серии. Наверное, немного переволновался вначале. Последняя игра у меня была в феврале и на предсезонке одна. Большой промежуток между играми, немного потерял игровой тонус, слава богу, что выиграли. Позитивные эмоции придают уверенности.



Новые правила для вратарей? Для меня это был первый матч на коробке такого размера. А особых различий в правилах не заметил, у арбитров несколько раз консультировался по некоторым моментам, а так все нормально», — цитирует Красоткина официальный сайт «Адмирала».



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