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Викстранд: «Ак Барс» классно поработал, шесть побед подряд не дадут соврать

Викстранд: «Ак Барс» классно поработал, шесть побед подряд не дадут соврать
Хоккей / КХЛ 0

Защитник казанского «Ак Барса» Микаэль Викстранд поделился впечатлениями от выигранного матча с магнитогорским «Металлургом» (2:1). Подопечные Дмитрия Квартальнова одержали шесть побед подряд.

«Мы классно поработали: шесть побед подряд не дадут соврать. Моя результативность? Забивать, набирать очки всегда приятно. Отлично, когда оказываешься полезным команде, помогаешь побеждать. Главное – победа клуба, личная статистика отходит на второй план. Что касается сегодняшнего матча, ключевой момент – наша вторая шайба. Вообще, всё определила игра в неравных составах», — приводит слова Викстранда официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

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«Ак Барс» одолел «Металлург», одержав шестую победу подряд
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