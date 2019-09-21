Атюшов: в третьем периоде «Нефтехимик» просто перестал играть

Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Виталий Атюшов поделился впечатлениями от проигранного матча с уфимским «Салаватом Юлаевым» (0:2).



«В третьем периоде мы просто перестали играть. Видимо, подумали, что матч и так будет продолжаться. Но нет, нужно бороться все шестьдесят минут. Команда потерпела четвёртое поражение подряд, но никто не падает духом. Мы смотрим только вперёд. Нужно больше забивать: моментов создаём достаточно, а вот реализация хромает», — приводит слова Атюшова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



«Салават Юлаев» одержал третью победу в последних четырёх матчах, а «Нефтехимик» потерпел четвёртое поражение подряд. 24 сентября уфимская команда проведёт выездной матч со «Спартаком», а нижнекамский клуб 23-го числа сыграет с «Трактором» в Челябинске.

«Салават» переиграл «Нефтехимик» и одержал третью победу в четырёх матчах