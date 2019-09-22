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«Питтсбург» проиграл «Коламбусу» в контрольной встрече

«Питтсбург» проиграл «Коламбусу» в контрольной встрече
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» взял верх в товарищеской игре с «Питтсбург Пингвинз», встреча завершилась со счётом 3:1.

Голы: Риикола (2:03) — 0:1. Аткинсон (15:24) — 1:1. Робинсон (42:12) — 2:1. Андерсон (59:24)— 3:1.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин участия в матче не принимал. 33-летний россиянин в прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги записал на свой счёт 72 (21+51) очка при показателе полезности "-25". В четырёх матчах плей-офф форвард забил один гол.

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