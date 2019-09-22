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«Виннипег» дисквалифицировал Дастина Бафлина

«Виннипег» дисквалифицировал Дастина Бафлина
Хоккей / НХЛ 0

«Виннипег Джетс» дисквалифицировал защитника Дастина Бафлина за неявку в тренировочный лагерь, информирует TSN. Американский защитник отсутствует в расположении команды с 13 сентября.

Ранее сообщалось, что «Джетс» предоставили игроку отпуск для решения личных проблем, а Бафлин подумывает о завершении карьеры.

«Дастин — большая часть нашей семьи. Всегда есть место для дискуссий, ведь мы всегда заботимся о членах семьи. Скажу только одну вещь: с ним и его семьёй всё хорошо. Мы поддерживаем Дастина и с нетерпением ждём его решения”, — говорил генеральный менеджер „Виннипега“ Кевин Чевелдэйофф несколько дней назад.

В прошлом сезоне 34-летний Бафлин провёл 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 31 (4+27) очко при полезности «+4». В 6 матчах Кубка Стэнли он набрал 8 (2+6) очков. У него четвёртый год пятилетнего контракта со среднегодовой зарплатой $ 7,6 млн. В этом сезоне он должен был заработать $ 8 млн, а через год — $ 6 млн.

Основной защитник «Виннипега» Бафлин обдумывает своё будущее в НХЛ
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