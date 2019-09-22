«Виннипег» дисквалифицировал Дастина Бафлина

«Виннипег Джетс» дисквалифицировал защитника Дастина Бафлина за неявку в тренировочный лагерь, информирует TSN. Американский защитник отсутствует в расположении команды с 13 сентября.
Ранее сообщалось, что «Джетс» предоставили игроку отпуск для решения личных проблем, а Бафлин подумывает о завершении карьеры.
«Дастин — большая часть нашей семьи. Всегда есть место для дискуссий, ведь мы всегда заботимся о членах семьи. Скажу только одну вещь: с ним и его семьёй всё хорошо. Мы поддерживаем Дастина и с нетерпением ждём его решения”, — говорил генеральный менеджер „Виннипега“ Кевин Чевелдэйофф несколько дней назад.
В прошлом сезоне 34-летний Бафлин провёл 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 31 (4+27) очко при полезности «+4». В 6 матчах Кубка Стэнли он набрал 8 (2+6) очков. У него четвёртый год пятилетнего контракта со среднегодовой зарплатой $ 7,6 млн. В этом сезоне он должен был заработать $ 8 млн, а через год — $ 6 млн.
- 22 сентября 2019
-
09:51
-
09:26
-
09:10
-
09:03
-
08:53
-
08:32
-
08:21
-
08:13
-
06:59
-
06:31
-
05:17
-
04:56
-
04:04
-
03:01
-
00:36
-
00:15
- 21 сентября 2019
-
23:58
-
23:32
-
23:00
-
22:47
-
22:33
-
22:12
-
21:41
-
21:35
-
21:32
-
21:04
-
21:00
-
20:50
-
20:41
-
20:37
-
20:31
-
20:29
-
20:25
-
20:19
-
20:11