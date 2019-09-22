Пономарёв забил первый гол за «Шавиниган»

В юниорской лиге Квебека состоялся матч «Роюн-Норанда Хаскис» — «Шавиниган Катарактес». Встреча завершилась победой «Хаскис» со счётом 6:3.
В составе «Катарактес» российский нападающий Василий Пономарёв отметился голом. Для 17-летнего форварда эта шайба стала первой за «Шавиниган».
Спортивные права на Пономарёва в России остались у «Крыльев Советов». В минувшем сезоне, проведённом в клубе МХЛ, Василий набрал 29 (9+20) очков в 37 очках.
До 2017 года играл в зеленоградской «Орбите», а в сезонах-2012/13 и 2013/14 выступал за «Бульдогов» (Санкт-Петербург). В 2019 году в составе юниорской сборной России Пономарёв стал обладателем Кубка Гретцки/Глинки.
Летом российский нападающий стал участником импорт-драфта Канадской лиги (CHL) в Торонто. «Шавиниган» выбрал его в первом раунде под девятым номером из Юниорской лиги Квебека.
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