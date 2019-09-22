Гребенщиков: немного странно видеть «Витязь» на первом месте. Это не везение

Лучший снайпер «Витязя» Святослав Гребенщиков прокомментировал лидерство подмосковной команды в Западной конференции КХЛ.

«Хорошая команда собралась, боевая. И молодёжь, и кто постарше — все крепкие ребята, готовые к победам. Удачное начало сезона — это не везение, а работа всех ребят. Предсезонные сборы были непростыми, мы своей работой всего добиваемся. Но сейчас рано говорить, только начало чемпионата. Надо наращивать обороты, не сбавлять. Но вообще, конечно, чуть-чуть странно видеть «Витязь» на первом месте. Лучше хорошо стартануть, набрать очки, чтобы к концу чемпионата не жалеть, что где-то не хватило. Надо забирать очки, пока получается, пока мы на ходу, чтобы потом не кусать локти.

«Приятно забивать, но об этом особо не задумываюсь. Стараюсь забивать в каждом матче, выхожу нацеленным на бросок, на гол. Тренер доверяет, чувствую себя более уверенно. Всё сложилось – и моя физическая форма, и самочувствие. Пока хорошо складывается. У всех звеньев «Витязя» одинаковая тактика, иногда меня перекидывают, но стиль у всех звеньев один. Мне со всеми хорошо играть, тут главное – отдал-открылся.

У Сёмина, конечно, бросок поточнее, чем у меня. Если бы мы в конце чемпионата общались и у меня было бы больше шайб, тогда можно было бы о чём-то говорить. А сейчас только старт сезона, тем более я себя нахваливать не люблю. Забил и забил, хорошо.

В первую очередь надо хорошо провести регулярный чемпионат, закончить его на как можно более высоком месте. Потом в плей-офф играть на полную катушку. Выиграть регулярку тяжело будет, но надо стремиться к этому. Думаю, шансы есть, лига более или менее подравнялась, чемпионат ровный, поэтому шансы есть. Надо стараться, работать. Не загадывать, что будет в конце регулярки, не смотреть особо далеко, а настраиваться на каждый следующий матч», — сказал Гребенщиков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.