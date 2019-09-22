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«Барыс» поместит Бойда и Орехова в список травмированных, Диц вернётся в строй

«Барыс» поместит Бойда и Орехова в список травмированных, Диц вернётся в строй
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», хоккеисты «Барыса» нападающий Дастин Бойд и защитник Валерий Орехов в ближайшее время будут переведены в список травмированных.

У Орехова сломана рука, у Бойда травма верхней части тела. В ближайшее время ожидается возвращение в строй нападающего Кёртиса Валка и защитника Даррена Дица.

В концовке матча регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Трактор» (2:0) защитник челябинского клуба Виталий Меньшиков ударил Бойда в голову, за что получил дисциплинарный штраф до конца матча. Хоккеист казахстанского клуба покинул лёд только при помощи партнёров по команде.

В послематчевом интервью Меньшиков заявил, что выполнил чистый силовой приём. СДК КХЛ дисквалифицировал челябинца на два матча.

Меньшиков — о нанесении травмы Бойду: это был чистый силовой приём
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