«Барыс» поместит Бойда и Орехова в список травмированных, Диц вернётся в строй
Как стало известно «Чемпионату», хоккеисты «Барыса» нападающий Дастин Бойд и защитник Валерий Орехов в ближайшее время будут переведены в список травмированных.
У Орехова сломана рука, у Бойда травма верхней части тела. В ближайшее время ожидается возвращение в строй нападающего Кёртиса Валка и защитника Даррена Дица.
В концовке матча регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Трактор» (2:0) защитник челябинского клуба Виталий Меньшиков ударил Бойда в голову, за что получил дисциплинарный штраф до конца матча. Хоккеист казахстанского клуба покинул лёд только при помощи партнёров по команде.
В послематчевом интервью Меньшиков заявил, что выполнил чистый силовой приём. СДК КХЛ дисквалифицировал челябинца на два матча.
Меньшиков — о нанесении травмы Бойду: это был чистый силовой приём
- 22 сентября 2019
-
12:26
-
12:05
-
11:54
-
11:30
-
11:15
-
10:55
-
10:43
-
10:09
-
09:51
-
09:26
-
09:10
-
09:03
-
08:53
-
08:32
-
08:21
-
08:13
-
06:59
-
06:31
-
05:17
-
04:56
-
04:04
-
03:01
-
00:36
-
00:15
- 21 сентября 2019
-
23:58
-
23:32
-
23:00
-
22:47
-
22:33
-
22:12
-
21:41
-
21:35
-
21:32
-
21:04
-
21:00
Партнерский контент