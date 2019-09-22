Павел Акользин и Виталий Меньшиков дисквалифицированы СДК КХЛ на два матча

Форвард «Барыса» Павел Акользин и защитник «Трактора» Виталий Меньшиков дисквалифицированы Спортивно-дисциплинарным комитетом Континентальной хоккейной лиги на два матча, информирует пресс-служба организации.
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матча «Барыс» — «Трактор».
Время – 22:20. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на хоккеиста «Барыса» Дмитрия Шевченко по п. 3.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Признан агрессором в драке»), и подвергнуть денежному штрафу.
Время – 30:55. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на хоккеиста «Барыса» Павла Акользина по п. 1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар соперника коленом»), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.
Время – 59:24. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на хоккеиста «Трактора» Виталия Меньшикова по п. 1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею»), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном заявлении.
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