Павел Акользин и Виталий Меньшиков дисквалифицированы СДК КХЛ на два матча

Форвард «Барыса» Павел Акользин и защитник «Трактора» Виталий Меньшиков дисквалифицированы Спортивно-дисциплинарным комитетом Континентальной хоккейной лиги на два матча, информирует пресс-служба организации.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матча «Барыс» — «Трактор».



Время – 22:20. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на хоккеиста «Барыса» Дмитрия Шевченко по п. 3.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Признан агрессором в драке»), и подвергнуть денежному штрафу.

Время – 30:55. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на хоккеиста «Барыса» Павла Акользина по п. 1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар соперника коленом»), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

Время – 59:24. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на хоккеиста «Трактора» Виталия Меньшикова по п. 1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею»), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном заявлении.

Меньшиков — о нанесении травмы Бойду: это был чистый силовой приём

«Барыс» — «Трактор»: Акользин получил «5+20» за удар коленом