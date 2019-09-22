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22 сентября «инстаграм» СКА ведёт голкипер Магнус Хелльберг

22 сентября «инстаграм» СКА ведёт голкипер Магнус Хелльберг
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 22 сентября, «инстаграм» СКА ведёт голкипер Магнус Хелльберг, сообщает пресс-служба «армейского клуба».

«Сегодня наша страница в "Инстаграме" — в заботливой ловушке Магнуса Хелльберга! Обещает много интересного. Подписывайтесь", — гласит сообщение пресс-службы СКА в «Твиттере».

Сегодня, 22 сентября, СКА в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги примет «Витязь». Начало встречи — в 17:00 мск. Шведский вратарь не сможет принять участия в матче, так как продолжает восстанавливаться после повреждения. В этом сезоне Хелльберг не провёл ещё ни одного матча.

Обе команды подходят к матчу с победными сериями. В активе хозяев три победы кряду, «Витязь» приехал в Санкт-Петербург с шестью победами подряд.

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