ЦСКА объявил состав на четырёхматчевую выездную серию

ЦСКА на официальном сайте клуба объявил состав на четырёхматчевую выездную серию. На выезде «армейцы» проведут четыре встречи: со СКА (23.09), «Йокеритом» (25.09), «Торпедо» (27.09) и «Спартаком» (01.10).
Вратари: Илья Сорокин, Ларс Юханссон, Всеволод Скотников;
Защитники: Александр Романов, Михаил Науменков, Клас Дальбек, Богдан Киселевич, Артём Чмыхов, Никита Нестеров, Алексей Марченко, Мэт Робинсон, Артём Блажиевский;
Форварды: Иржи Секач, Максим Мамин, Андрей Светлаков, Антон Слепышев, Линден Вей, Сергей Калинин, Александр Попов, Константин Окулов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко, Иван Телегин, Сергей Андронов, Кирилл Капризов, Павел Карнаухов.
В нынешнем сезоне ЦСКА уже побеждал СКА в Санкт-Петербурге (3:0) и проигрывал «Торпедо» в Нижнем Новгороде (1:2 Б).
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