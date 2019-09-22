ЦСКА объявил состав на четырёхматчевую выездную серию

ЦСКА на официальном сайте клуба объявил состав на четырёхматчевую выездную серию. На выезде «армейцы» проведут четыре встречи: со СКА (23.09), «Йокеритом» (25.09), «Торпедо» (27.09) и «Спартаком» (01.10).

Вратари: Илья Сорокин, Ларс Юханссон, Всеволод Скотников;

Защитники: Александр Романов, Михаил Науменков, Клас Дальбек, Богдан Киселевич, Артём Чмыхов, Никита Нестеров, Алексей Марченко, Мэт Робинсон, Артём Блажиевский;

Форварды: Иржи Секач, Максим Мамин, Андрей Светлаков, Антон Слепышев, Линден Вей, Сергей Калинин, Александр Попов, Константин Окулов, Максим Шалунов, Михаил Григоренко, Иван Телегин, Сергей Андронов, Кирилл Капризов, Павел Карнаухов.

В нынешнем сезоне ЦСКА уже побеждал СКА в Санкт-Петербурге (3:0) и проигрывал «Торпедо» в Нижнем Новгороде (1:2 Б).