После массового уменьшения размеров площадок в КХЛ упала результативность

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20 сыграно 100 матчей. В лиге наблюдается снижение средней результативности по сравнению с прошлым сезоном.

Если в первых 100 матчах чемпионата-2018/19 в среднем забрасывалось 5,18 шайбы, то сейчас этот показатель составляет 4,77 за матч.

Интересно, что снижение результативности происходит на фоне массового перехода клубов КХЛ на площадки уменьшенного размера. Как предполагалось, такая мера, напротив, должна была привести к увеличению числа заброшенных шайб.

Расклад по размерам площадок на домашних аренах всех клубов КХЛ:

Большие европейские площадки (30 на 60 м): «Салават Юлаев», «Куньлунь Ред Стар», «Трактор», «Торпедо», «Динамо» (Рига), «Локомотив», «Йокерит».

Финские площадки (28 на 60 м): «Авангард», «Автомобилист», «Ак Барс», «Металлург», «Нефтехимик», «Сибирь», «Витязь», «Северсталь», ЦСКА, «Спартак», «Динамо» (Минск).

Канадские площадки (26 на 60 м): «Амур», «Адмирал», «Барыс», СКА, «Динамо» (Москва), ХК «Сочи».

Савицкис: Фазель неправ. Мастера себя лучше проявляют на больших площадках