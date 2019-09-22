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После массового уменьшения размеров площадок в КХЛ упала результативность

После массового уменьшения размеров площадок в КХЛ упала результативность
Хоккей / КХЛ 0

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20 сыграно 100 матчей. В лиге наблюдается снижение средней результативности по сравнению с прошлым сезоном.

Если в первых 100 матчах чемпионата-2018/19 в среднем забрасывалось 5,18 шайбы, то сейчас этот показатель составляет 4,77 за матч.

Фото: «Чемпионат»

Интересно, что снижение результативности происходит на фоне массового перехода клубов КХЛ на площадки уменьшенного размера. Как предполагалось, такая мера, напротив, должна была привести к увеличению числа заброшенных шайб.

Расклад по размерам площадок на домашних аренах всех клубов КХЛ:

Большие европейские площадки (30 на 60 м): «Салават Юлаев», «Куньлунь Ред Стар», «Трактор», «Торпедо», «Динамо» (Рига), «Локомотив», «Йокерит».

Финские площадки (28 на 60 м): «Авангард», «Автомобилист», «Ак Барс», «Металлург», «Нефтехимик», «Сибирь», «Витязь», «Северсталь», ЦСКА, «Спартак», «Динамо» (Минск).

Канадские площадки (26 на 60 м): «Амур», «Адмирал», «Барыс», СКА, «Динамо» (Москва), ХК «Сочи».

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