Куда делись мастера? В КХЛ «срезали» площадки, но голов стало ещё меньше

Повальное уменьшение размеров площадок на домашних аренах клубов КХЛ – одна из главных фишек межсезонья-2019. Массовому переходу на «финки» и «канадки» немало поспособствовала ИИХФ, которая со следующего года собирается проводить взрослые чемпионаты мира на коробках североамериканского размера. Но и в целом, клубы как будто бы в один момент созрели для уменьшения площадок. Кто-то сразу же смог отрезать четыре метра, у кого-то была возможность перейти лишь на промежуточный, «финский» вариант.

Во что будут играть клубы КХЛ? Полный расклад по площадкам на сезон На больших коробках осталось только семь клубов.

Для чего это задумывалось? Во-первых, следование мировым стандартам. Если уж ИИХФ вторит НХЛ, то смысл в России продолжать играть на «аэродромах»? Во-вторых, маленькая площадка призвана увеличить динамику матчей, количество бросков и опасных моментов, урезать время на толкотню у бортов и вот это вот всё. Важнейшая мотивация – увеличение результативности игр КХЛ. Этот ключевой для зрелищности лиги вопрос и должен был решить переход на площадки уменьшенного размера.

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В межсезонье-2019 изменили размеры своих коробок сразу двенадцать команд. На размер «60х28» перешли «Авангард», «Автомобилист», «Металлург», «Сибирь», «Северсталь», минское «Динамо» и ЦСКА со «Спартаком», которые делят одну арену. Эти клубы присоединились к «финской» группе, основанной в прошлое межсезонье «Нефтехимиком», «Ак Барсом» и «Витязем».

Канадский размер площадки установили «Барыс», СКА, ХК «Сочи» и московское «Динамо». До этого в КХЛ на североамериканских площадках играли только на Дальнем Востоке: «Амур» обрезал коробку ещё перед сезоном-2017/18, а «Фетисов-Арена» «Адмирала» с момента образования клуба имеет площадку «60х26».

Итак, сразу одиннадцать стадионов в КХЛ стали располагать улучшенными условиями для роста результативности. В субботу очередной регулярный чемпионат лиги перешагнул отметку в 100 сыгранных матчей, и это отличный рубеж для первого сравнения. Как изменилось количество заброшенных шайб в КХЛ по сравнению с прошлым сезоном?

Как видим, ни о каком общем увеличении результативности в КХЛ речи не идёт. Даже наоборот, в ста первых матчах прошлого сезона было заброшено на 41 шайбу больше, чем на старте сезона нынешнего. При том, что в чемпионате-2018/19 превалировали большие площадки, а на уменьшенных коробках выступали только дальневосточные клубы, «Ак Барс», «Нефтехимик» и «Витязь». Так что, ход с массовым сужением коробок не сработал, по крайней мере, в начале чемпионата.

Но, может быть, общую статистику тянут вниз голевые показатели на тех стадионах, которые пока остаются на площадках европейского размера? Сравниваем.

Как видим, особенной разницы нет – чуть меньше пяти шайб в среднем за игру сейчас забрасывают на любом стадионе КХЛ, будь то европейская, финская или канадская площадка. Даже на самых маленьких североамериканских коробках команды лиги не блещут средней результативностью. Хоккейный матч, в котором заброшено менее пяти шайб – это «низовая» игра, спросите у любого букмекера.

Но всё же, сразу одиннадцать стадионов в межсезонье перешли на иной формат. Неужели вообще нигде не стало больше голов? Для ответа на этот вопрос мы сравнили среднее количество заброшенных шайб в нынешнем и прошлом сезонах на тех стадионах, которые летом занимались реконструкцией бортов. Вот такая картина с теми аренами, которые сменили европейский размер на финский.

Чуть больше стали забрасывать на «ЦСКА-Арене», в среднем почти на гол больше видят на матчах в Екатеринбурге, почти такая же картина и в Балашихе, но «Авангард» пока провёл всего две домашние игры — слишком маленькая выборка. А вот, например, в Новосибирске и Магнитогорске с результативностью стало хуже. Итоговая цифра выводит главную мораль – уменьшение ширины площадки на два метра никак не изменило среднюю результативность в КХЛ. Опять же, делаем поправку – в начале сезона.

А что с канадскими площадками? В Нур-Султане, Сочи и Санкт-Петербурге отрезали сразу четыре метра, это серьёзная разница.

Разница серьёзная, но, например, в Санкт-Петербурге её не почувствовали. «Барыс» пока сыграл слишком мало на своей канадской площадке (две игры подопечные Андрея Скабелки провели на «европейке» в Алма-Ате), а вот в Сочи на «Большом» действительно стали забрасывать больше. Собственно, южане пока и вытягивают в плюс разницу между было и стало для тех стадионов, которых с европейского размера перевели на канадский. Впрочем, вспоминая вторую таблицу, ещё раз напомним, что в целом по КХЛ на узких канадских площадках забивают ничуть не больше голов, чем на широких европейских.

Вывод

Очевидно, на старте сезона эксперимент с массовым уменьшением размеров площадок в КХЛ себя не оправдывает. Летом мы говорили об увеличении зрелищности и результативности, благодаря повальному переходу на финские и канадские коробки. На деле же мы видим совсем обратный эффект – приличное снижение среднего количества заброшенных шайб в КХЛ. После первых ста матчей сезона он не дотягивает до пяти, и это очень плохо.

Что же получается, зря переходили, раз стало только хуже? Нет, не зря. Постепенное подведение КХЛ к европейским и общемировым стандартам – хорошая тенденция. Осталось только прийти к одному знаменателю и окончательно выбрать единый размер для площадок в лиге.

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А что касается результативности матчей, то, думается, размер здесь совсем не главное. Всё дело в том, что лига мельчает на мастеровитых хоккеистов. Кто-то стареет, как Мозякин и Дацюк. Кто-то уезжает в НХЛ, как Гусев и Михеев. Кто-то в попытке найти от добра добро меняет клуб и пропадает с радаров, как Кагарлицкий или Кемппайнен. Топовых игроков не хватает на все команды, клубы-середняки уже давно не привозят в лигу интересных легионеров, общий уровень КХЛ сейчас довольно стремительно падает.

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И результативность матчей уменьшается именно от этого. Некоторым клубам проще добиться результата, сыграв в откат, чем побаловать зрителей атакующим хоккеем. А зачастую в этот атакующий хоккей просто некому играть. И размер площадки здесь ни на что не влияет.

Зрелищность КХЛ может увеличить только приток в лигу и более-менее равное распределение среди клубов мастеров высокого уровня. Как этого добиться? Отмена или расширение лимита на легионеров, введение и соблюдение жёсткого потолка зарплат, создание действительно равных условий для всех клубов… Впрочем, на эту тему можно рассуждать вечно. Но одно можно сказать точно – уменьшение размеров площадок само по себе не поднимет зрелищность КХЛ. Важно не на какой коробке играют в хоккей, а кто играет. И начало очередного сезона лиги это только подтверждает.