Куда делись мастера? В КХЛ «срезали» площадки, но голов стало ещё меньше

Повальное уменьшение размеров площадок на домашних аренах клубов КХЛ – одна из главных фишек межсезонья-2019. Массовому переходу на «финки» и «канадки» немало поспособствовала ИИХФ, которая со следующего года собирается проводить взрослые чемпионаты мира на коробках североамериканского размера. Но и в целом, клубы как будто бы в один момент созрели для уменьшения площадок. Кто-то сразу же смог отрезать четыре метра, у кого-то была возможность перейти лишь на промежуточный, «финский» вариант.
Для чего это задумывалось? Во-первых, следование мировым стандартам. Если уж ИИХФ вторит НХЛ, то смысл в России продолжать играть на «аэродромах»? Во-вторых, маленькая площадка призвана увеличить динамику матчей, количество бросков и опасных моментов, урезать время на толкотню у бортов и вот это вот всё. Важнейшая мотивация – увеличение результативности игр КХЛ. Этот ключевой для зрелищности лиги вопрос и должен был решить переход на площадки уменьшенного размера.
В межсезонье-2019 изменили размеры своих коробок сразу двенадцать команд. На размер «60х28» перешли «Авангард», «Автомобилист», «Металлург», «Сибирь», «Северсталь», минское «Динамо» и ЦСКА со «Спартаком», которые делят одну арену. Эти клубы присоединились к «финской» группе, основанной в прошлое межсезонье «Нефтехимиком», «Ак Барсом» и «Витязем».
Канадский размер площадки установили «Барыс», СКА, ХК «Сочи» и московское «Динамо». До этого в КХЛ на североамериканских площадках играли только на Дальнем Востоке: «Амур» обрезал коробку ещё перед сезоном-2017/18, а «Фетисов-Арена» «Адмирала» с момента образования клуба имеет площадку «60х26».
Итак, сразу одиннадцать стадионов в КХЛ стали располагать улучшенными условиями для роста результативности. В субботу очередной регулярный чемпионат лиги перешагнул отметку в 100 сыгранных матчей, и это отличный рубеж для первого сравнения. Как изменилось количество заброшенных шайб в КХЛ по сравнению с прошлым сезоном?
Как видим, ни о каком общем увеличении результативности в КХЛ речи не идёт. Даже наоборот, в ста первых матчах прошлого сезона было заброшено на 41 шайбу больше, чем на старте сезона нынешнего. При том, что в чемпионате-2018/19 превалировали большие площадки, а на уменьшенных коробках выступали только дальневосточные клубы, «Ак Барс», «Нефтехимик» и «Витязь». Так что, ход с массовым сужением коробок не сработал, по крайней мере, в начале чемпионата.
Но, может быть, общую статистику тянут вниз голевые показатели на тех стадионах, которые пока остаются на площадках европейского размера? Сравниваем.
Как видим, особенной разницы нет – чуть меньше пяти шайб в среднем за игру сейчас забрасывают на любом стадионе КХЛ, будь то европейская, финская или канадская площадка. Даже на самых маленьких североамериканских коробках команды лиги не блещут средней результативностью. Хоккейный матч, в котором заброшено менее пяти шайб – это «низовая» игра, спросите у любого букмекера.
Но всё же, сразу одиннадцать стадионов в межсезонье перешли на иной формат. Неужели вообще нигде не стало больше голов? Для ответа на этот вопрос мы сравнили среднее количество заброшенных шайб в нынешнем и прошлом сезонах на тех стадионах, которые летом занимались реконструкцией бортов. Вот такая картина с теми аренами, которые сменили европейский размер на финский.
Чуть больше стали забрасывать на «ЦСКА-Арене», в среднем почти на гол больше видят на матчах в Екатеринбурге, почти такая же картина и в Балашихе, но «Авангард» пока провёл всего две домашние игры — слишком маленькая выборка. А вот, например, в Новосибирске и Магнитогорске с результативностью стало хуже. Итоговая цифра выводит главную мораль – уменьшение ширины площадки на два метра никак не изменило среднюю результативность в КХЛ. Опять же, делаем поправку – в начале сезона.
А что с канадскими площадками? В Нур-Султане, Сочи и Санкт-Петербурге отрезали сразу четыре метра, это серьёзная разница.
Разница серьёзная, но, например, в Санкт-Петербурге её не почувствовали. «Барыс» пока сыграл слишком мало на своей канадской площадке (две игры подопечные Андрея Скабелки провели на «европейке» в Алма-Ате), а вот в Сочи на «Большом» действительно стали забрасывать больше. Собственно, южане пока и вытягивают в плюс разницу между было и стало для тех стадионов, которых с европейского размера перевели на канадский. Впрочем, вспоминая вторую таблицу, ещё раз напомним, что в целом по КХЛ на узких канадских площадках забивают ничуть не больше голов, чем на широких европейских.
Вывод
Очевидно, на старте сезона эксперимент с массовым уменьшением размеров площадок в КХЛ себя не оправдывает. Летом мы говорили об увеличении зрелищности и результативности, благодаря повальному переходу на финские и канадские коробки. На деле же мы видим совсем обратный эффект – приличное снижение среднего количества заброшенных шайб в КХЛ. После первых ста матчей сезона он не дотягивает до пяти, и это очень плохо.
Что же получается, зря переходили, раз стало только хуже? Нет, не зря. Постепенное подведение КХЛ к европейским и общемировым стандартам – хорошая тенденция. Осталось только прийти к одному знаменателю и окончательно выбрать единый размер для площадок в лиге.
А что касается результативности матчей, то, думается, размер здесь совсем не главное. Всё дело в том, что лига мельчает на мастеровитых хоккеистов. Кто-то стареет, как Мозякин и Дацюк. Кто-то уезжает в НХЛ, как Гусев и Михеев. Кто-то в попытке найти от добра добро меняет клуб и пропадает с радаров, как Кагарлицкий или Кемппайнен. Топовых игроков не хватает на все команды, клубы-середняки уже давно не привозят в лигу интересных легионеров, общий уровень КХЛ сейчас довольно стремительно падает.
И результативность матчей уменьшается именно от этого. Некоторым клубам проще добиться результата, сыграв в откат, чем побаловать зрителей атакующим хоккеем. А зачастую в этот атакующий хоккей просто некому играть. И размер площадки здесь ни на что не влияет.
Зрелищность КХЛ может увеличить только приток в лигу и более-менее равное распределение среди клубов мастеров высокого уровня. Как этого добиться? Отмена или расширение лимита на легионеров, введение и соблюдение жёсткого потолка зарплат, создание действительно равных условий для всех клубов… Впрочем, на эту тему можно рассуждать вечно. Но одно можно сказать точно – уменьшение размеров площадок само по себе не поднимет зрелищность КХЛ. Важно не на какой коробке играют в хоккей, а кто играет. И начало очередного сезона лиги это только подтверждает.
- 22 сентября 2019
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