«Витязь», одержавший семь побед подряд, вышел на первое место в КХЛ

СКА принимал в Санкт-Петербурге «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.



Благодаря этой победе подмосковная команда вышла на первое место в КХЛ. В активе клуба из Подольска 16 очков, столько же у «Автомобилиста», выступающего на Востоке, однако по дополнительным показателям преимущество на стороне команды Михаила Кравеца.

Хоккеисты «Витязя» открыли счёт в концовке первого периода после того, как Александр Сёмин реализовал численный перевес. Во втором игровом отрезке «армейцы» восстановили равновесие стараниями Дмитрия Кагарлицкого, на что подмосковный клуб ответил голом Павла Чернова в большинстве. В третьем периоде преимущество «Витязя» укрепил Евгений Монс. На 53-й минуте хозяева забросили вторую шайбу стараниями Александра Барабанова, реализовавшего большинство. В концовке четвёртую шайбу в ворота СКА отправил Алексей Макеев.