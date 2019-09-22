Войнов — о первом голе: к таким моментам не готовятся, получилось спонтанно

Защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов поделился мнением о матче с «Куньлунь Ред Стар» (5:2).



«Тяжёлая игра, команда играла очень активно. На каждом участке площадки нас прессинговали. Выполнили установку тренера, выиграли матч. Моя результативность? Работаю на тренировках, партнёры помогают мне, выполняют свою работу. Я выполняю свою, отсюда и результат. Мой первый гол? К таким моментам не готовятся, спонтанно получилось перехватить, а дальше действовал так, как пришло в голову.



Роб Клинкхаммер, на мой взгляд, в полном порядке. Выполняет колоссальную работу в большинстве. Он закрывает вратаря, что упрощает мою работу. В плане формы я был полностью готов. Не было игровой практики, не было уверенности. Всё это постепенно приходит. Надеюсь, моя игра улучшается», — передаёт слова Войнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Думают, что «Лос-Анджелес» меня предал». Войнов – о возвращении в Россию Новобранец «Авангарда» Вячеслав Войнов дал эксклюзивное интервью обозревателю «Чемпионата», в котором развеял много слухов вокруг себя.

Посмотреть видео гола Войнова можно на официальном сайте КХЛ.