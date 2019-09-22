Кирилл Семёнов установил рекорд «Авангарда» по матчам подряд

«Авангард» обыграл в Балашихе «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Нападающий омского клуба Кирилл Семёнов провёл 151-й матч за «Авангард» подряд. На протяжении длительного периода форвард выходит на лёд, не пропуская встреч. Он установил новый рекорд клуба в КХЛ. Предыдущий принадлежал защитнику Никите Пивцакину (150 матчей).

Омичи открыли счёт в середине первого периода стараниями Вячеслава Войнова, совершившего впечатляющий сольный проход. «Драконы» отыгрались через пять минут благодаря голу Спенсера Фу. Во втором периоде Тейлор Бек реализовал большинство, а Евгений Грачёв отличился в равных составах. В третьем периоде точным броском отметился Войнов, оформивший дубль. В концовке пятую шайбу в ворота гостей отправил Сергей Шумаков, на что китайская команда ответила голом Джейка Челиоса.