Кирилл Семёнов установил рекорд «Авангарда» по матчам подряд

«Авангард» обыграл в Балашихе «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Нападающий омского клуба Кирилл Семёнов провёл 151-й матч за «Авангард» подряд. На протяжении длительного периода форвард выходит на лёд, не пропуская встреч. Он установил новый рекорд клуба в КХЛ. Предыдущий принадлежал защитнику Никите Пивцакину (150 матчей).
Омичи открыли счёт в середине первого периода стараниями Вячеслава Войнова, совершившего впечатляющий сольный проход. «Драконы» отыгрались через пять минут благодаря голу Спенсера Фу. Во втором периоде Тейлор Бек реализовал большинство, а Евгений Грачёв отличился в равных составах. В третьем периоде точным броском отметился Войнов, оформивший дубль. В концовке пятую шайбу в ворота гостей отправил Сергей Шумаков, на что китайская команда ответила голом Джейка Челиоса.
- 22 сентября 2019
-
21:11
-
21:03
-
20:32
-
20:30
-
20:28
-
20:25
-
20:23
-
20:20
-
20:14
-
20:12
-
20:07
-
20:00
-
19:38
-
19:32
-
19:31
-
19:25
-
19:24
-
19:02
-
18:52
-
18:34
-
18:10
-
17:38
-
17:30
-
17:16
-
16:25
-
16:10
-
16:06
-
16:02
-
15:45
-
15:20
-
14:56
-
14:30
-
14:01
-
13:27
-
13:20