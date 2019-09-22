Барабанов: «Витязь» ничем не удивил. У игроков СКА много вопросов к самим себе

Нападающий СКА Александр Барабанов подвёл итоги домашнего матча с «Витязем» (2:4).
«У соперника больше терпения было. И реализация большинства: у нас было два удаления, и «Витязь» забросил две шайбы. Мы играли очень много в большинстве и не забивали: много моментов растранжирили. Это и решило исход игры, на мой взгляд. Вся команда переживает. У нас нет разделения на тех, кто играет в большинстве и в меньшинстве. Мы одно целое и делаем общее дело.
Матч с ЦСКА уже завтра? Что поделать — такой календарь. На самом деле, об игре с ЦСКА мы не думали. Сегодняшняя игра была для нас важнее всего, а ЦСКА будет только завтра. Сейчас восстановимся потихонечку.
Кочеткова поддержали после матча. Он парень молодой, здорово начал сегодня, выручал нас в определённых моментах. Да, чуть не повезло, бывает — но не ошибается тот, кто ничего не делает. Всё нормально.
Мы разбирали игру соперника, поэтому не сказал бы, что они нас чем-то удивили. На самом деле, у нас к самим себе много вопросов. Мы должны покопаться в себе, разобраться — и двигаться дальше», — приводит слова Барабанова официальный сайт СКА.
- 22 сентября 2019
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