Клинкхаммер: неделя получилась сумасшедшая, мне нужно немного отдохнуть

Нападающий «Авангарда» Роб Клинкхаммер поделился мнением о домашнем матче с «Куньлунь Ред Стар» (5:2).
«Набрать очки в первом же матче удалось за счёт усердной работы. Всё просто. Мы шли на ворота. За счёт форчекинга, хорошей скорости нам удавалось создавать возможности, переходить из обороны в атаку, находить партнёров. Первый матч получился хорошим.
Я немного отдохну. Неделя получилась просто сумасшедшая. Ровно неделю назад мне сказали: «Собирайся и приезжай». В субботу вечером я летел с одного конца света на другой. И до сих пор не полностью перестроился. Разница во времени сказывается. В игре были шероховатости, особенно в третьем периоде. Мне нужно отдохнуть и восстановиться.
Были сложности в плане взаимопонимания. Ведь ты нервничаешь, хочешь произвести хорошее впечатление, бегаешь по кругу — это плохо, нужно просто расслабиться. Помогает то, что у Шумакова отличное хоккейное чутье — он знает, куда нужно переместиться, Грачёв отлично говорит по-английски, он мне помогал на выбрасываниях, если я чего-то не понимал. Партнёры по звену хорошо ко мне относятся, да и в целом все ребята в команде общительные. Хорошая получилась игра, но мне ещё очень многому предстоит научиться», — приводит слова Клинкхаммера официальный сайт «Авангарда».
- 22 сентября 2019
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