Защитник «Северстали» Провольнев дисквалифицирован на три матча

Защитник «Северстали» Владислав Провольнев за нарушение во время матча с «Торпедо» (2:4) дисквалифицирован на три матча и подвергнут денежному штрафу. Провольнев грубо атаковал нападающего «Торпедо» Михаила Смолина, отбросив его на лёд. Смолин после столкновения отправился на скамейку запасных, а Провольнев — отбывать наказание, оставив команду в меньшинстве.



На основании предоставленных материалов решение о дисквалификации оставили без изменений согласно п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею»).



В другом матче «Металлург» — «Ак Барс» (1:2) наказание по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар клюшкой») получил нападающий «Металлурга» Роман Любимов, за что ему выписали дисквалификацию на один матч и денежный штраф.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.