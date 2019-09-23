Защитник «Северстали» Провольнев дисквалифицирован на три матча

Защитник «Северстали» Владислав Провольнев за нарушение во время матча с «Торпедо» (2:4) дисквалифицирован на три матча и подвергнут денежному штрафу. Провольнев грубо атаковал нападающего «Торпедо» Михаила Смолина, отбросив его на лёд. Смолин после столкновения отправился на скамейку запасных, а Провольнев — отбывать наказание, оставив команду в меньшинстве.
На основании предоставленных материалов решение о дисквалификации оставили без изменений согласно п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею»).
В другом матче «Металлург» — «Ак Барс» (1:2) наказание по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Удар клюшкой») получил нападающий «Металлурга» Роман Любимов, за что ему выписали дисквалификацию на один матч и денежный штраф.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
- 23 сентября 2019
-
07:51
-
07:33
-
06:20
-
05:48
-
03:15
-
00:49
-
00:14
- 22 сентября 2019
-
23:40
-
23:11
-
22:42
-
22:31
-
22:00
-
21:21
-
21:11
-
21:03
-
20:32
-
20:30
-
20:28
-
20:25
-
20:23
-
20:20
-
20:14
-
20:12
-
20:07
-
20:00
-
19:38
-
19:32
-
19:31
-
19:25
-
19:24
-
19:02
-
18:52
-
18:34
-
18:10
-
17:38