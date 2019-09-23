«Питтсбург» без Малкина проиграл «Детройту»
«Виннипег Джетс» добился уверенной победы в матче с «Калгари Флэймз». Встреча прошла на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
На счету российского защитника «Джетс» Дмитрия Куликова 2 броска в створ, 3 силовых приёма и показатель полезности «+1» за 19.24 на льду. Защитник «Флэймз» Ринат Валиев отыграл 17:51 и заблокировал 4 броска, его Александр Елесин провёл 2 силовых приёма и сделал 2 блока за 19.30 при показателе полезности «-1». Артём Загидулин провёл матч на скамейке запасных.
«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Детройт Ред Уингз» в овертайме со счётом 2:3. Евгений Малкин и Евгений Свечников участия во встрече не принимали.
Овечкин встретился с Руни и получил подарок от футболиста
- 23 сентября 2019
-
07:51
-
07:33
-
06:20
-
05:48
-
03:15
-
00:49
-
00:14
- 22 сентября 2019
-
23:40
-
23:11
-
22:42
-
22:31
-
22:00
-
21:21
-
21:11
-
21:03
-
20:32
-
20:30
-
20:28
-
20:25
-
20:23
-
20:20
-
20:14
-
20:12
-
20:07
-
20:00
-
19:38
-
19:32
-
19:31
-
19:25
-
19:24
-
19:02
-
18:52
-
18:34
-
18:10
-
17:38
Партнерский контент