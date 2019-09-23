«Питтсбург» без Малкина проиграл «Детройту»

«Виннипег Джетс» добился уверенной победы в матче с «Калгари Флэймз». Встреча прошла на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.



На счету российского защитника «Джетс» Дмитрия Куликова 2 броска в створ, 3 силовых приёма и показатель полезности «+1» за 19.24 на льду. Защитник «Флэймз» Ринат Валиев отыграл 17:51 и заблокировал 4 броска, его Александр Елесин провёл 2 силовых приёма и сделал 2 блока за 19.30 при показателе полезности «-1». Артём Загидулин провёл матч на скамейке запасных.



«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Детройт Ред Уингз» в овертайме со счётом 2:3. Евгений Малкин и Евгений Свечников участия во встрече не принимали.

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