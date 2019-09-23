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Раск: начало сезона в НХЛ – самое сложное

Раск: начало сезона в НХЛ – самое сложное
Хоккей / НХЛ 0

Вратарь «Бостон Брюинз» Туукка Раск прокомментировал свои ожидания от приближающегося сезона, который стартует в ночь на 3 октября мск.

«Главной сложностью будет старт сезона. Надо быть свежими и сразу начать бороться за победы. А после таких длинных сезонов, как прошлый, это может быть очень сложно. Поэтому всем надо найти баланс и быть эмоционально свежими, готовыми. Физически же мы находимся в хорошей форме, но если после первой встречи думать, что у нас остался еще 81 матч, тогда ты сразу начинаешь морально сдавать, ставя себя в сложную ситуацию. На данный момент это главное. Для нас это будет непросто, но у всех команд хорошие игроки, и все способны выиграть чемпионство.

Я думаю, что очень важно хорошо стартовать, чтобы потом не догонять весь сезон», — приводит слова Раска пресс-служба НХЛ.

В первом матче нового сезона «Бостон» на выезде сыграет с «Даллас Старз».

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