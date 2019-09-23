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Бозак: у Костина сильные руки, это хороший игрок с большим потенциалом

Бозак: у Костина сильные руки, это хороший игрок с большим потенциалом
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба «Сент-Луис Блюз» Тайлер Бозак поделился мнением об игре российского форварда «блюзменов» Клима Костина, отметившегося победной шайбой в предсезонном матче с «Коламбус Блю Джекетс» (5:3).

«Костин очень хорош. Здорово играет с шайбой, у него сильные руки, он сражается и хорошо играет у ворот. С этими ребятами, Костиным и Шварцем, было здорово играть. Клим мне кажется очень хорошим игроком с большим потенциалом. Сейчас идёт предсезонка, в которой он и должен показывать себя», — приводит слова Бозака официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

20-летний Костин был выбран «Сент-Луисом» под 31-м номером в первом раунде драфта-2017. Россиянин ещё не провёл ни одного официального матча за клуб в НХЛ.

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