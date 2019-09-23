Рейтинг тренеров КХЛ: Кравец почти легенда, а у Гулявцева остался последний шанс

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2019/20 на данный момент. При его составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера на прошлой неделе.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



1 (1). Игорь Никитин (ЦСКА)

2 (4). Михаил Кравец («Витязь»)

3 (3). Боб Хартли («Авангард»)

4 (2). Андрей Мартемьянов («Автомобилист»)

5 (5). Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)

6 (8). Дэвид Немировски («Торпедо»)

7 (9). Андрей Скабелка («Барыс»)

8 (7). Алексей Кудашов (СКА)

9 (15). Николай Цулыгин («Салават Юлаев»)

10 (10). Петерис Скудра («Трактор»)

11 (6). Сергей Зубов (ХК «Сочи»)

12 (17). Сергей Светлов («Адмирал»)

13 (12). Владимир Крикунов («Динамо» М)

14 (14). Олег Знарок («Спартак»)

15 (13). Николай Заварухин («Сибирь»)

16 (21). Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)

17 (11). Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»)

18 (16). Андрей Разин («Северсталь»)

19 (22). Илья Воробьёв («Металлург»)

20 (19). Крэйг Мактавиш («Локомотив»)

21 (18). Лаури Марьямяки («Йокерит»)

22 (20). Курт Фрейзер («Куньлунь»)

23 (23). Гиртс Анкипанс («Динамо» Р)

24 (24). Александр Гулявцев («Амур»).

