«Сибирь» — «Ак Барс»: в воротах хозяев сыграет Красиков

Стали известны составы новосибирской «Сибири» и казанского «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча в Новосибирске состоится сегодня, 23 сентября, начало матча — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Сибирь»:
Красиков (Сятери);
Йокипакка — Логинов, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;
Пиганович — Ермаков, Чесалин — Саюстов — Миловзоров;
Алексеев — Тимашов, Шаров — Торченюк — Михайлов;
Морозов — Ефремов, Первушин — Романцев — Коротков.
«Ак Барс»:
Рейдеборн (Билялов);
Викстранд — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;
Журавлёв — Ожиганов, Галиев — Ткачёв — Фрэттин;
Юдин — Абросимов, Глухов — Михеев — Лукоянов;
Фазылзянов, Фисенко — А. Галимов — Воронков, Валеев.
- 23 сентября 2019
-
14:51
-
14:36
-
14:14
-
14:08
-
13:39
-
13:27
-
13:15
-
12:58
-
12:45
-
12:37
-
12:20
-
12:06
-
12:00
-
11:33
-
11:10
-
11:00
-
10:53
-
10:40
-
10:13
-
09:55
-
09:34
-
09:28
-
09:12
-
09:00
-
08:43
-
08:40
-
07:51
-
07:33
-
06:20
-
05:48
-
03:15
-
00:49
-
00:14
- 22 сентября 2019
-
23:40
-
23:11