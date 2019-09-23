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«Сибирь» — «Ак Барс»: в воротах хозяев сыграет Красиков

«Сибирь» — «Ак Барс»: в воротах хозяев сыграет Красиков
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы новосибирской «Сибири» и казанского «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча в Новосибирске состоится сегодня, 23 сентября, начало матча — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Сибирь»:

Красиков (Сятери);
Йокипакка — Логинов, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;
Пиганович — Ермаков, Чесалин — Саюстов — Миловзоров;
Алексеев — Тимашов, Шаров — Торченюк — Михайлов;
Морозов — Ефремов, Первушин — Романцев — Коротков.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов);
Викстранд — Яруллин, Азеведу — Кормье — Петров;
Журавлёв — Ожиганов, Галиев — Ткачёв — Фрэттин;
Юдин — Абросимов, Глухов — Михеев — Лукоянов;
Фазылзянов, Фисенко — А. Галимов — Воронков, Валеев.

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