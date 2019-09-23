Бадюков: сегодня не ожидаю атакующего хоккея, СКА будет играть аккуратно

Эксперт и комментатор КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о предстоящем матче СКА — ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 23 сентября, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Результат игры СКА с «Витязем» можно не брать в расчёт. Но для СКА это был второй матч подряд. Учитывая ещё тот факт, что в прошлом дерби Питер играл с позиции атаки и ЦСКА при этом использовал свои моменты, думаю, СКА сегодня с самого начала будет действовать по-другому. Команда Алексея Кудашова постарается более продуктивно подходить к своим сменам и сыграет аккуратнее. ЦСКА тоже не пойдёт вперёд и сыграет по сопернику. Надо учесть, что игра пройдёт на канадской площадке. Москвичи понимают свою силу, их победный опыт в матчах со СКА сложился ещё в прошлом сезоне. Хоккеисты Игоря Никитина находятся в более выгодной позиции. Атакующего хоккея со стороны хозяев я сегодня не ожидаю», — сказал Бадюков «Чемпионату».

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