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«Трактор» — «Нефтехимик»: у хозяев нет в составе Седлака и Гики

«Трактор» — «Нефтехимик»: у хозяев нет в составе Седлака и Гики
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы челябинского «Трактора» и нижнекамского «Нефтехимика» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Челябинске состоится сегодня, 23 сентября, начало матча — в 17:00 мск.

В составе «Трактора» отсутствуют Томаш Гика и Лукаш Седлак, о травмах которых сообщил «Чемпионат».

«Трактор»:

Демченко (Федотов);
Терещенко — Виртанен, Тертышный — Попов — Косов;
Карпухин — Сергиенко, Томас — Малыхин — Кэлоф;
Калинин — Жиляков, Ерофеев — Карлин — Фатеев;
Бородкин — Ясинский, Коньков — Шаров — Шолохов.

«Нефтехимик»:

Шарыченков (Барулин);
Пайгин — Мерфи, Порядин — Митчелл — Уайт;
Сергеев — Рясенский, Черников — Куликов — Хайруллин;
Захарчук — Атюшов, Райкел — Фазлеев — Казионов;
Брынцев, Грошев — Рыбаков — Шиксатдаров, Шарифьянов.

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