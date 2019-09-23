«Трактор» — «Нефтехимик»: у хозяев нет в составе Седлака и Гики

Стали известны составы челябинского «Трактора» и нижнекамского «Нефтехимика» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Челябинске состоится сегодня, 23 сентября, начало матча — в 17:00 мск.
В составе «Трактора» отсутствуют Томаш Гика и Лукаш Седлак, о травмах которых сообщил «Чемпионат».
«Трактор»:
Демченко (Федотов);
Терещенко — Виртанен, Тертышный — Попов — Косов;
Карпухин — Сергиенко, Томас — Малыхин — Кэлоф;
Калинин — Жиляков, Ерофеев — Карлин — Фатеев;
Бородкин — Ясинский, Коньков — Шаров — Шолохов.
«Нефтехимик»:
Шарыченков (Барулин);
Пайгин — Мерфи, Порядин — Митчелл — Уайт;
Сергеев — Рясенский, Черников — Куликов — Хайруллин;
Захарчук — Атюшов, Райкел — Фазлеев — Казионов;
Брынцев, Грошев — Рыбаков — Шиксатдаров, Шарифьянов.
- 23 сентября 2019
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