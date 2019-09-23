«Трактор» — «Нефтехимик»: у хозяев нет в составе Седлака и Гики

Стали известны составы челябинского «Трактора» и нижнекамского «Нефтехимика» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в социальных сетях. Встреча в Челябинске состоится сегодня, 23 сентября, начало матча — в 17:00 мск.



В составе «Трактора» отсутствуют Томаш Гика и Лукаш Седлак, о травмах которых сообщил «Чемпионат».



«Трактор»:



Демченко (Федотов);

Терещенко — Виртанен, Тертышный — Попов — Косов;

Карпухин — Сергиенко, Томас — Малыхин — Кэлоф;

Калинин — Жиляков, Ерофеев — Карлин — Фатеев;

Бородкин — Ясинский, Коньков — Шаров — Шолохов.



«Нефтехимик»:



Шарыченков (Барулин);

Пайгин — Мерфи, Порядин — Митчелл — Уайт;

Сергеев — Рясенский, Черников — Куликов — Хайруллин;

Захарчук — Атюшов, Райкел — Фазлеев — Казионов;

Брынцев, Грошев — Рыбаков — Шиксатдаров, Шарифьянов.

