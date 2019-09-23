Главный тренер «Виннипега» — об отстранении Бафлина: это стандартная процедура

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис поделился мнением о решении руководства клуба отстранить защитника Дастина Бафлина за неявку в тренировочный лагерь.
«Это стандартная процедура. Дастин знал об этом», — приводит слова Мориса CTV News Winnipeg.
В прошлом сезоне 34-летний Бафлин провёл 42 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 31 (4+27) очко при полезности «+4». В шести матчах Кубка Стэнли он набрал 8 (2+6) очков.
У него четвёртый год пятилетнего контракта со среднегодовой зарплатой $ 7,6 млн. В этом сезоне он должен был заработать $ 8 млн, а через год — $ 6 млн. До тех пор, пока Бафлин не явится в расположение команды, его контракт не будет учитываться под потолком зарплат.
Некоторые источники утверждают, что опытный хоккеист может завершить карьеру.
- 23 сентября 2019
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