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Ульяну Тригубчак обвинили в измене «Салавату Юлаеву»

Ульяну Тригубчак обвинили в измене «Салавату Юлаеву»
Хоккей / КХЛ 0

Бывшая участница Ice Girls «Салавата Юлаева», хоккейный корреспондент Ульяна Тригубчак посетит выездной матч уфимского клуба со «Спартаком», который состоится 24 сентября.

«Друзья! Замерзаете? Сейчас вам будет жарко! Встречайте Ульяну Тригубчак — самую горячую журналистку на карте Континентальной хоккейной лиги. Ульяна окажется в эпицентре всех событий на матче «Спартака» с «Салаватом Юлаевым», который пройдёт в Москве 24 сентября. Она проведёт фотосессию для болельщиков в первом перерыве матча, возьмёт яркие интервью у хоккеистов и примет участие в записи программ для клубного телевидения. Ульяна — в отличной форме! Приходите и убедитесь сами!» — гласит сообщение пресс-службы «Спартака» в «Инстаграме».

Корреспондент Наталья Кларк не упустила возможности пошутить по поводу приезда Тригубчак, обвинив её в отсутствии клубной приверженности.

«Вот так вот все и раскрываются. Сегодня за «Салават», завтра за «Спартак». Забыла, как это слово звучит», — прокомментировала новость Кларк.

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