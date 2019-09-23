Ульяну Тригубчак обвинили в измене «Салавату Юлаеву»

Бывшая участница Ice Girls «Салавата Юлаева», хоккейный корреспондент Ульяна Тригубчак посетит выездной матч уфимского клуба со «Спартаком», который состоится 24 сентября.
«Друзья! Замерзаете? Сейчас вам будет жарко! Встречайте Ульяну Тригубчак — самую горячую журналистку на карте Континентальной хоккейной лиги. Ульяна окажется в эпицентре всех событий на матче «Спартака» с «Салаватом Юлаевым», который пройдёт в Москве 24 сентября. Она проведёт фотосессию для болельщиков в первом перерыве матча, возьмёт яркие интервью у хоккеистов и примет участие в записи программ для клубного телевидения. Ульяна — в отличной форме! Приходите и убедитесь сами!» — гласит сообщение пресс-службы «Спартака» в «Инстаграме».
Корреспондент Наталья Кларк не упустила возможности пошутить по поводу приезда Тригубчак, обвинив её в отсутствии клубной приверженности.
«Вот так вот все и раскрываются. Сегодня за «Салават», завтра за «Спартак». Забыла, как это слово звучит», — прокомментировала новость Кларк.
- 23 сентября 2019
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