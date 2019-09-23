Буцаев рассказал, за счёт чего «Нефтехимику» удалось обыграть «Трактор»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу со счётом 2:1 в выездном матче с «Трактором».



«Игроков и болельщиков поздравляю с победой. Сложный выезд, перед сегодняшней встречей проиграли три матча. Ребята сегодня молодцы, собрались, не унывали, не падали духом, выполнили то, о чём договаривались. Игра была равной, но мы забили на один гол больше, поэтому победили. Райкел пока не готов, присоединился совсем недавно. У Бикмуллина повреждение», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

Челябинский клуб потерпел второе поражение подряд, а «волки» прервали серию из четырёх поражений. 25 сентября «Трактор» примет на своей площадке «Ак Барс», а «Нефтехимик» 26-го числа встретится в Нижнекамске с «Куньлунь Ред Стар».