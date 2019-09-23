Барулин: секрет долголетия? Про это лучше спросить у Атюшова

Голкипер «Нефтехимика» Константин Барулин прокомментировал победу со счётом 2:1 в матче с «Трактором».



«Долгожданная победа, играли хорошо, но никак очки не могли набрать. Работаем дальше, у нас хороший коллектив. Глядя друг на друга, вместе растём и развиваемся. Секрет долголетия? Про долголетие, наверное, лучше спросить у Атюшова. А вообще, супруга помогает, хочу её поздравить с рождением дочери.



Как живётся в Нижнекамске после Сочи? Я профессионал, не обращаю внимания на житейские мелочи. Конечно, в Сочи было приятно играть, но меня и в Нижнекамске всё устраивает, очень хорошая база, нас хорошо кормят, низкий поклон женщинам-поварам. Мне комфортно в Нижнекамске», — передаёт слова Барулина корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

40-летний Атюшов рассказал, когда планирует завершить карьеру