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Барулин: секрет долголетия? Про это лучше спросить у Атюшова

Барулин: секрет долголетия? Про это лучше спросить у Атюшова
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Нефтехимика» Константин Барулин прокомментировал победу со счётом 2:1 в матче с «Трактором».

«Долгожданная победа, играли хорошо, но никак очки не могли набрать. Работаем дальше, у нас хороший коллектив. Глядя друг на друга, вместе растём и развиваемся. Секрет долголетия? Про долголетие, наверное, лучше спросить у Атюшова. А вообще, супруга помогает, хочу её поздравить с рождением дочери.

Как живётся в Нижнекамске после Сочи? Я профессионал, не обращаю внимания на житейские мелочи. Конечно, в Сочи было приятно играть, но меня и в Нижнекамске всё устраивает, очень хорошая база, нас хорошо кормят, низкий поклон женщинам-поварам. Мне комфортно в Нижнекамске», — передаёт слова Барулина корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

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