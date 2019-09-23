Барулин: секрет долголетия? Про это лучше спросить у Атюшова
Голкипер «Нефтехимика» Константин Барулин прокомментировал победу со счётом 2:1 в матче с «Трактором».
«Долгожданная победа, играли хорошо, но никак очки не могли набрать. Работаем дальше, у нас хороший коллектив. Глядя друг на друга, вместе растём и развиваемся. Секрет долголетия? Про долголетие, наверное, лучше спросить у Атюшова. А вообще, супруга помогает, хочу её поздравить с рождением дочери.
Как живётся в Нижнекамске после Сочи? Я профессионал, не обращаю внимания на житейские мелочи. Конечно, в Сочи было приятно играть, но меня и в Нижнекамске всё устраивает, очень хорошая база, нас хорошо кормят, низкий поклон женщинам-поварам. Мне комфортно в Нижнекамске», — передаёт слова Барулина корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
40-летний Атюшов рассказал, когда планирует завершить карьеру
- 23 сентября 2019
-
21:45
-
21:32
-
21:29
-
21:26
-
21:09
-
21:02
-
20:55
-
20:54
-
20:45
-
20:39
-
20:34
-
20:17
-
20:11
-
20:05
-
19:58
-
19:57
-
19:39
-
19:19
-
19:09
-
19:01
-
18:50
-
18:44
-
18:39
-
18:21
-
18:00
-
17:49
-
17:12
-
16:45
-
16:39
-
16:16
-
15:45
-
15:15
-
14:51
-
14:36
-
14:14
Партнерский контент