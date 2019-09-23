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«Северсталь» разгромила рижское «Динамо», забив четыре гола в большинстве

«Северсталь» разгромила рижское «Динамо», забив четыре гола в большинстве
Хоккей / КХЛ 0

«Северсталь» принимала в Череповце рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу команды Андрея Разина.

Хозяева открыли счёт на 10-й минуте стараниями Ильи Хохлова, отличившегося в большинстве. Во втором игровом отрезке преимущество хозяев укрепили Адам Лишка, реализовавший большинство, и Егор Морозов. В третьем периоде в составе череповецкого клуба точными бросками отметились Игорь Гераськин и Ансель Галимов (дважды), а у рижан гол забил Лаурис Дарзиньш.

«Северсталь» прервала серию из трёх поражений, а подопечные Гиртса Анкипанса проиграли в третий раз подряд. 26 сентября «Северсталь» встретится в Череповце с минским «Динамо», а рижане 25-го числа сыграют в Ярославле с «Локомотивом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

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КХЛ - регулярный чемпионат
23 сентября 2019, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
6 : 1
Динамо Р
Рига
1:0 Хохлов (Якимов, Марковин) – 09:55' (5x4)   2:0 Лишка (Кодола, Хохлов) – 20:44' (5x4)   3:0 Морозов (Рогов, Марковин) – 31:04' (5x5)   4:0 Гераськин (Трубачёв, Вовченко) – 51:25' (5x4)   5:0 Галимов (Алексеев, Николишин) – 54:23' (5x4)   5:1 Дарзиньш (Берглунд, Редлихс М.) – 56:20' (5x5)   6:1 Галимов (Алексеев) – 56:32' (4x4)
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