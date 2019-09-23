«Северсталь» разгромила рижское «Динамо», забив четыре гола в большинстве

«Северсталь» принимала в Череповце рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу команды Андрея Разина.



Хозяева открыли счёт на 10-й минуте стараниями Ильи Хохлова, отличившегося в большинстве. Во втором игровом отрезке преимущество хозяев укрепили Адам Лишка, реализовавший большинство, и Егор Морозов. В третьем периоде в составе череповецкого клуба точными бросками отметились Игорь Гераськин и Ансель Галимов (дважды), а у рижан гол забил Лаурис Дарзиньш.



«Северсталь» прервала серию из трёх поражений, а подопечные Гиртса Анкипанса проиграли в третий раз подряд. 26 сентября «Северсталь» встретится в Череповце с минским «Динамо», а рижане 25-го числа сыграют в Ярославле с «Локомотивом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.